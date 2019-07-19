Сери, которым интересовалась Барселона, перебрался в Галатасарай

Галатасарай объявил об аренде полузащитника Фулхэма Жана-Мишеля Сери. Соглашение рассчитано на сезон 2019/20.

Полузащитник Фулхэма Жан-Мишель Сери перебрался в Турцию и проведет следующий год в составе Галатасарая. Стамбульский клуб арендовал 28-летнего француза на сезон 2019/20, сообщает официальный сайт Фулхэма.

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Также чемпион Турции получил право выкупа Сери следующим летом за 18 млн евро, а за годичную аренду Фулхэм получит 1,5 млн евро. Сам француз заработает в Стамбуле около 3 млн евро.

Напомним, сезон 2018/19 Фулхэм завершил на 19-й позиции АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Что касается Сери, то бывшая трансферная цель Барселоны, Челси, Манчестер Сити и других грандов перебрался в Лондон летом 2018 года. Провел 34 матча во всех турнирах и забил 1 гол, а его контракт с "коттеджерами" действует до лета 2022 года.

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