Ветеран испанского футбола, который провел свой последний матч за сборную 31 марта 2021 года, может снова надеть футболку "фурии рохи".

Полтора года спустя после своего последнего выступления за сборную Испании центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос оказывается в предварительном списке Луиса Энрике для матчей со сборными Швейцарии и Португалии в рамках Лиги наций. Об этом информирует Marca.

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Главный тренер "фурии рохи" был вынужден обратить внимание на Рамоса из-за травм и нестабильной игры других центральных защитников.

В нынешнем сезоне 36-летний испанец провел за ПСЖ 10 матчей. Он вернул себе статус основного игрока после того как новый наставник парижан Кристоф Галтье вселил в Рамоса уверенность.

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