Руководство мадридского Реала стремится удержать в команде капитана Серхио Рамоса, но на своих условиях.

Ветеран получил два предложения от менеджмента "сливочных", утверждает El Chiringuito TV.

Реал не может договориться с Рамосом по зарплате – мадридцы имеют три варианта замены капитана

Серхио Рамос может продлить контракт с мадридцами на 1 год с сохранением нынешнего уровня зарплаты. Альтернатива – 2-летний контракт, но оклад защитника уменьшится на 10 %. Текущее соглашение Серхио Рамоса с Реалом завершает действие летом 2021-го. Опытный центрбек уже может вести переговоры с клубами, заинтересованными в его подписании.

В нынешнем сезоне Серхио Рамос провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. За "сливочных" испанец выступает с 2005 года.

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