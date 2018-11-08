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Серхио Рамос поддержал защитника Виктории Гавела, которому разбил лицо в кровь

12:30 111 Читати українською
Серхио Рамос поддержал защитника Виктории Гавела, которому разбил лицо в кровь
Серхио Рамос поддержал защитника Виктории Гавела, которому разбил лицо в кровь / фото из соцсетей

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос попросил прощения у защитника Виктории Пльзень Милана Гавела, которому накануне разбил лицо в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Футбол всегда чему-то учит. Я не должен был вступать в борьбу следующим образом.

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Милан, я не стремился травмировать тебя. Выздоравливай скорее", – написал Серхио Рамос в своем твиттере.

Напомним, что накануне капитан "сливочных" локтем разбил нос 24-летнему чеху, но арбитр встречи не увидел нарушения правил и не наказал испанца. Из-за повреждения Гавелу пришлось покинуть поле на 38-й минуте матча. Сам поединок завершился разгромной победой Реала (5:0).

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Лига чемпионов4 турСтадіон Пльзні (Пльзень)

Виктория Пльзень - Реал Мадрид: Среда 07 ноября 2018

Виктория Пльзень
Матч окончен
0 : 5
Реал Мадрид
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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Виктория Пльзень Виктория Пльзень Милан Гавел Милан Гавел Виктория Пльзень - Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос
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