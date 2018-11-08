Серхио Рамос поддержал защитника Виктории Гавела, которому разбил лицо в кровь / фото из соцсетей

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос попросил прощения у защитника Виктории Пльзень Милана Гавела, которому накануне разбил лицо в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Футбол всегда чему-то учит. Я не должен был вступать в борьбу следующим образом.

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Милан, я не стремился травмировать тебя. Выздоравливай скорее", – написал Серхио Рамос в своем твиттере.

Напомним, что накануне капитан "сливочных" локтем разбил нос 24-летнему чеху, но арбитр встречи не увидел нарушения правил и не наказал испанца. Из-за повреждения Гавелу пришлось покинуть поле на 38-й минуте матча. Сам поединок завершился разгромной победой Реала (5:0).

A victory to build on and also to learn from. Football always teaches you things and tonight I shouldn't have gone into the challenge like that. Milan, it wasn't my intention to injure you. Get well soon #HalaMadrid https://t.co/NZcWRAwI0x — Sergio Ramos (@SergioRamos) 8 листопада 2018 р.

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