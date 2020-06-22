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Серхио Рамос избежал серьезной травмы – вынужденный отдых капитана Реала не затянется

21:05 - Читати українською
Серхио Рамос избежал серьезной травмы – вынужденный отдых капитана Реала не затянется
Серхио Рамос / EFE

Повреждение защитника мадридского Реала Серхио Рамоса, полученное им в поединке 30-го тура Ла Лиги против Реал Сосьедада, оказалось несерьезным.

Капитан "сливочных" пропустит только матч против Мальорки в 31-м туре, сообщает AS.

Рамос побил исторический рекорд легенды Барселоны по количеству голов в Ла Лиге среди защитников

Медики мадридцев обнаружили у Серхио Рамоса только ушиб колена. В понедельник лидер обороны чувствовал дискомфорт. Тренерский штаб Реала решил предоставить Серхио Рамосу отдых, учитывая плотный график соревнований. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан запланировал, что в субботнем поединке против Эспаньола центрбек выйдет в старте.

В нынешнем сезоне Серхио Рамос провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.

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Испания Серхио Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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