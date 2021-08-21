Приход Анчелотти в Реал мог стать последним шансом для Серхио Рамоса остаться в Мадриде, сообщает Marca.

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У итальянца остался прочную связь с защитником и с Криштиану Роналду, которого начали сватать в Реал этим летом. Что насчет Рамоса, то Серхио звонил Анчелотти после его возвращения в Мадрид и попросил Карло убедить Флорентино Переса подписать новое соглашение с защитником. Впрочем, наставник дал понять, что не в силах помочь в этом вопросе.

Напомним, Рамос присоединился к ПСЖ на правах свободного агента. Также клуб подписал Месси, Вейналдума, Доннарумму и Хакими.

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