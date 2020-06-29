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Серхи Роберто вернулся к тренировкам Барселоны

15:00 - Читати українською
Серхи Роберто вернулся к тренировкам Барселоны
Серхи Роберто / ФК Барселона

Универсал испанской Барселоны Серхи Роберто возобновил работу в общей группе игроков команды.

 

Фланговый исполнитель занимается без ограничений с первой командой "блаугранас", сообщает официальный сайт клуба.

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Серхи Роберто восстановился после повреждения. Универсал Барсы готовится к важнейшему поединку 33-го тура против мадридского Атлетико. Из-за травмы ребер он пропустил матчи каталонцев против Севильи, Атлетика и Сельты.

В нынешнем сезоне Серхи Роберто провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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Барселона Барселона Испания Барселона - Атлетико Серхи Серхи Роберто
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