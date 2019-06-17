Сергийчук стал игроком Вентспилса

Нападающий Десны Михаил Сергийчук переехал в чемпионат Латвии.

Уже экс-игрок Десны подписал контракт с Вентспилсом.

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Об этом сообщил агент Сергийчука Александр Панков в своем Instagram. На фотографии форвард одет в традиционную форму Вентспилса ярко-желтого цвета. Чемпионат Латвии в самом разгаре, поэтому Сергийчук может выйти за свою новую команду уже в ближайшее время.

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В сезоне 2018 года Вентспилс занял второе место Высшей лиги Латвии, уступив Риге.