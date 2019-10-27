Сергийчук рассказал о разнице между чемпионатом Латвии и УПЛ

Форвард Вентспилса Михаил Сергийчук рассказал о своих выступлениях в чемпионате Латвии.

"Уровень чемпионатов разный. Допустим, если взять лидеров Первой лиги чемпионата Украины, то в Латвии они боролись бы за чемпионство. Все потому, что здесь очень открытый футбол. Уже к середине второго тайма пять человек в обороне и пять в атаке. Выходят разрывы между линиями. В Украине в этом плане больше дисциплины, порядка и компактности.

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Хотелось побороться за титул, но судя по тому, как развивалась ситуация, сейчас нашей задачей является борьба за третье место, дающее право вновь сыграть в квалификации Лиги Европы. До финиша чемпионата три тура, наша команда опережает Спартак из Юрмалы на шесть очков, но у конкурента матч в запасе. Все в наших руках, верю, что ребята смогут завоевать бронзовые медали.

Моя травма? К сожалению, в этом году на поле уже не появлюсь, сейчас прохожу реабилитацию. Хочу быстрее вернуться к игре и снова забивать голы", – поделился Сергийчук в интервью Команда№1.

Напомним, Сергийчук перебрался в Вентспилс летом 2019 года, проведя 6 матчей в квалификации Лиги Европы и отметившись 2 голами и ассистом перед тяжелой травмой.

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