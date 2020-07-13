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Сергийчук назвал важное преимущество чемпионата Латвии над УПЛ

21:52 - Читати українською
Сергийчук назвал важное преимущество чемпионата Латвии над УПЛ
Михаил Сергийчук / фото: ФК Вентспилс

Украинский экс-форвард Вентспилса Михаил Сергийчук озвучил, чем чемпионат Латвии лучше УПЛ.

"Уровень Вирслиги ниже, чем в Украине. Это однозначно. Однако там есть определенные плюсы. Например, во время матчей очень много скаутов посещают матчи чемпионата, и следят за игроками, поэтому оттуда проще поехать в хорошую команду, чем из украинского клуба.

"Со мной хотели разорвать контракт через несколько часов после перелома", – Сергийчук рассказал о периоде в Вентспилсе

Рига действительно хорошая команда. Они чемпионы полностью по праву: и по подбору футболистов, и по уровню условий в команде, и по качеству игры. Все на хорошем уровне. Что касается места, то, наверное, определил бы их где-то в середину УПЛ. По Вентспилса, то трудно сказать. Наверное, распределил бы их в Первую лигу", – рассказал Сергийчук в интервью Footboom.

Напомним, Михаил стал свободным агентом в январе 2020 года. Украинец за половину сезона провел 16 поединков в составе Вентспилса, записав в свой актив 4 гола и ассист во всех турнирах.

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