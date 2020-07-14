Сергийчук на собственном примере предостерег украинских игроков от перехода в европейские клубы

Бывший форвард Вентспилса Михаил Сергийчук признался, с какими проблемами столкнулся в латвийском клубе.

"В Вентспилсе основная зарплата футболистов идет в конвертах, потому любым образом отсудить ее не получится. Знаю, что там идут серьезные проверки налоговой, даже обыски у футболистов проводят. Еще неизвестно, чем закончится эта история для клуба.

"Со мной хотели разорвать контракт через несколько часов после перелома", – Сергийчук рассказал о периоде в Вентспилсе

Но, что могу сказать точно, идти в такой клуб как в Вентспилс на неофициальных условиях – никогда не стоит. Надеюсь, мой урок станет примером кому-то", – поделился Сергийчук в интервью Footboom.

Напомним, Михаил стал свободным агентом в январе 2020 года. Украинец половины сезона провел 16 поединков в составе Вентспилса, записав в свой актив 4 гола и ассист во всех турнирах.

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