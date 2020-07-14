toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Сергийчук на собственном примере предостерег украинских игроков от перехода в европейские клубы

06:30 - Читати українською
Сергийчук на собственном примере предостерег украинских игроков от перехода в европейские клубы
Михаил Сергийчук в окружении одноклубников / фото: ФК Вентспилс

Бывший форвард Вентспилса Михаил Сергийчук признался, с какими проблемами столкнулся в латвийском клубе.

"В Вентспилсе основная зарплата футболистов идет в конвертах, потому любым образом отсудить ее не получится. Знаю, что там идут серьезные проверки налоговой, даже обыски у футболистов проводят. Еще неизвестно, чем закончится эта история для клуба.

"Со мной хотели разорвать контракт через несколько часов после перелома", – Сергийчук рассказал о периоде в Вентспилсе

Но, что могу сказать точно, идти в такой клуб как в Вентспилс на неофициальных условиях – никогда не стоит. Надеюсь, мой урок станет примером кому-то", – поделился Сергийчук в интервью Footboom.

Напомним, Михаил стал свободным агентом в январе 2020 года. Украинец половины сезона провел 16 поединков в составе Вентспилса, записав в свой актив 4 гола и ассист во всех турнирах.

Чудо-эффект Лунина – лидерство, заявление Реалу, первый выход в Примеру 2020/21 и ярость украинца из-за экс-звезды МЮ

blog_ava
Владельцы Манчестер Сити ведут переговоры о покупке известного французского клуба
07:30
537
Теги
Мир
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
49
мин
Челси
22:15
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук