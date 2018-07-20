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Сидорчук встретится с болельщиками

14:48 13 Читати українською
Сидорчук встретится с болельщиками
Сергей Сидорчук / Футбол 24

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук проведет встречу с болельщиками в ТРЦ Караван.

22 июля в помещении торгово-развлекательного центра Караван известный украинский футболист Сергей Сидорчук проведет встречу с болельщиками. Во время встречи состоятся розыгрыши призов, вручение подарков, проведение викторины, а также автограф-сессия игрока.

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Сергей Сидорчук пообщается с аудиторией, даст ответ на вопрос фанатов футбола. Все присутствующие получат возможность сфотографироваться с Сергеем, и никто не останется без сувенира. Начало мероприятия в 12:00.

Адрес: г. Киев ул. Луговая, 12, ТРЦ Караван.

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Источник: Футбол 24
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Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук
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