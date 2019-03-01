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Сергей Кравченко оценил шансы киевлян на проход Челси

22:16 33 Читати українською
Сергей Кравченко оценил шансы киевлян на проход Челси
Сергей Кравченко / Фото: соцсети

Капитан СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча Динамо против Челси в Лиге Европы.

"Здесь двух мнений быть не может: Челси – явный фаворит этого противостояния. Но шансы есть всегда, и у Динамо они будут. Не так много, все же Челси – это Челси, но будут.

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Лондонцы стали действовать гораздо надежнее в обороне. Видно, что Маурицио Сарри немного перестроил игру команды, которая не пропускает уже в трех матчах подряд. Так что никакого кризиса у нее нет.

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Какой может быть кризис, когда Челси обыгрывает Тоттенхэм в его оптимальном составе со счетом 2:0 и, по сути, на равных действует 120 минут против Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги", – цитирует Кравченко "Команда №1".

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Сергей Кравченко Сергей Кравченко Динамо Киев Динамо Киев Челси Челси Лига Европы
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