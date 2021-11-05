Очередная тренерская отставка состоялась в команде третьего по силе дивизиона.

Украинский специалист Владимир Цыткин больше не будет тренировать винницкую Ниву, сообщает официальный сайт клуба.

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55-летний наставник решил покинуть команду из-за неутешительных результатов. "Команде сейчас нужны изменения. Поэтому я принял решение уйти с поста главного тренера", – резюмировал свое решение Цыткин.

Напомним, Владимир руководил Нивой с января 2021 года. После 15 туров команда с 18 пунктами идет в турнирной таблице группы А Второй лиги на девятой строчке. Безвыигрышная серия винничан достигла уже семи матчей.

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