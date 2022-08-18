Неожиданно фаворитом в борьбе за 21-летнего португальца стал Саутгемптон, уже сделавший лиссабонцам предложение в 30 миллионов евро, сообщает The Athletic. По информации источника, активные переговоры между клубами продолжаются уже неделю.

Динамо – Бенфика – 0:2 – видео голов и обзор матча

Если переход Рамуша удастся реализовать, он станет рекордным в истории "святых". До сих пор Саутгемптон не платил за футболиста более 25 млн евро, которые летом 2019 года отдал Ливерпулю за Дэнни Ингза.

Напомним, именно Гонсалу Рамуш выиграл конкуренцию у Романа Яремчука после перехода Дарвина Нуньеса в Ливерпуль. Воспитанник Бенфики роскошно начал новый сезон – в пяти матчах забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Один из этих мячей он отправил в ворота киевского Динамо.

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