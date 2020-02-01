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Серед – Карпаты – 0:3 – видео голов и обзор матча

21:58 51 Читати українською
Серед – Карпаты – 0:3 – видео голов и обзор матча
Игроки Карпат / фото: ФК Карпаты

Львовские Карпаты разгромили словацкий Серед в рамках контрольного матча. Смотрите видео голов и обзор матча Серед – Карпаты.

Товарищеские матчи.

Серед – Карпаты – 0:3

Голы: Лях, 7, 43, Дженнингс, 76

Карпаты захватили инициативу с первых минут и открыли счет уже на 7 минуте, после суеты и удара Ляха арбитр зафиксировал взятие ворот. Ростислав был самым активным в составе обеих команд и оформил дубль, точным ударом под дальнюю штангу пробив голкипера. Точку в поединке поставил Дженнингс во второй половине.

Карпаты разгромили словацкий Серед в спарринге

Добавим, что следующий спарринг львовяне проведут против Тузла Сити, матч запланирован на 5 февраля.

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