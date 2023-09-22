Центральный защитник Мозес Джарджу присоединился к Полесью, сообщает пресс-служба житомирского клуба.

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Напомним, 19-летний представитель Гамбии подписал с командой Юрия Калитвинцева контракт еще в апреле, войдя в историю Полесья – он стал первым иностранцем в составе "волков" за время их существования. Игрок уже был заявлен в УПЛ по списку Б под номером 2.

К слову, Джарджу – серебряный призер Кубка африканских наций U-20 образца 2023 года (провел на турнире все матчи).

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