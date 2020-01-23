Серебряный призер Евро-2012 в Украине завершил профессиональную карьеру и рассказал о своем будущем

Бывший полузащитник Милана, Ювентуса и сборной Италии Антонио Ночерино объявил о завершении карьеры.

"Пришло время попрощаться с моим прекрасным и единственным другом, футболом. Это мучительное, но обдуманное решение. Мое удовольствие состоит в том, что я осуществил мечту моего отца, которая потом стала моей мечтой.

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Спасибо клубам, в которых я играл, тренерам, которые у меня были, товарищам по команде, у которых я многому научился, и фанатам за их поддержку и любовь, которые всегда помогали мне отдать на поле чуть больше.

Я решил столкнуться с новым испытанием в жизни – стать тренером. Прекрасный, новый, тяжелый вызов, который принесет мне тот же дух, страсть, любовь и профессионализм, которые у меня были как у игрока", – написал Ночерино.

В составе сборной Италии Ночерино становился вице-чемпионом Европы 2012 года. Выступая за Милан, попал в символическую сборную сезона-2011/12 Серии А. Добавим, что 34-летний хавбек находился без клуба с 2018 года после ухода из Беневенто.

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