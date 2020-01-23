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Серебряный призер Евро-2012 в Украине завершил профессиональную карьеру и рассказал о своем будущем

23 января 22:48 82 Читати українською
Серебряный призер Евро-2012 в Украине завершил профессиональную карьеру и рассказал о своем будущем
Антонио Ночерино / фото с открытых источников

Бывший полузащитник Милана, Ювентуса и сборной Италии Антонио Ночерино объявил о завершении карьеры.

"Пришло время попрощаться с моим прекрасным и единственным другом, футболом. Это мучительное, но обдуманное решение. Мое удовольствие состоит в том, что я осуществил мечту моего отца, которая потом стала моей мечтой.

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Спасибо клубам, в которых я играл, тренерам, которые у меня были, товарищам по команде, у которых я многому научился, и фанатам за их поддержку и любовь, которые всегда помогали мне отдать на поле чуть больше.

Я решил столкнуться с новым испытанием в жизни – стать тренером. Прекрасный, новый, тяжелый вызов, который принесет мне тот же дух, страсть, любовь и профессионализм, которые у меня были как у игрока", – написал Ночерино.

В составе сборной Италии Ночерино становился вице-чемпионом Европы 2012 года. Выступая за Милан, попал в символическую сборную сезона-2011/12 Серии А. Добавим, что 34-летний хавбек находился без клуба с 2018 года после ухода из Беневенто.

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È arrivato il momento di dire addio al mio grande e unico amico il Calcio. Una decisione sofferta ma ponderata, la mia soddisfazione e aver realizzato il sogno di mio padre che poi è diventato anche il mio. Volevo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle che con il loro sacrificio e il loro amore mi hanno aiutato a diventare quello che sono, mia moglie la mia roccia e i miei figli che amo più della mia vita. Un ringraziamento va alle società dove ho giocato, gli allenatori che ho avuto, i compagni di squadra da qui ho imparato tantissimo e i tifosi che con il loro supporto e il loro amore verso il giocatore e soprattutto l’uomo mi hanno portato sempre a dare quel qualcosa in più. Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore. Una sfida bella, nuova, difficile ma che troverà in me lo stesso spirito, passione, amore e professionalità che ho avuto da calciatore. Con affetto Antonio Nocerino 23

Допис, поширений Antonio Nocerino 23 (@antonocerino)

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Италия Милан Милан Италия Италия Антонио Ночерино Антонио Ночерино Ювентус Ювентус
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