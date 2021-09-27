Бывший защитник сборной Аргентины Эсекиэль Гарай неожиданно стал строительным магнатом и может уверенно смотреть в завтрашний день, несмотря на недавнее решение завершить игровую карьеру.

Латиноамериканец взялся за элитную недвижимость и объявил о новом жизненном этапе в своем Instagram.

Гарай объявил о завершении карьеры

"Здесь я презентую свое новое поле. Замечательный проект, над которым я работал в течение двух лет с большим энтузиазмом. Каждый из нас имеет в жизни мечты, и у меня была одна, которая сегодня сбылась – Gargor Luxury State", – написал Гарай.

По информации Marca, бизнес аргентинца активно развивается. Он уже продал ориентировочно 15 домов в Валенсии, стоимостью около 500 тысяч евро каждый. Всего экс-футболист заработал 7,5 млн.

Напомним, что Эсекиэль Гарай в июле объявил о завершении карьеры из-за хронических проблем со здоровьем.

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році