"Что меня успокаивает в ситуации с Коваленко – он идеально подходит под систему Аталанты. Однако, с его стилем футбола ему нужно адаптироваться.

Коваленко нашел объяснение длительной адаптации в Италии

Он должен привыкнуть к новой культуре, типу футбола, выучить язык. Думаю, увидим настоящего Коваленко со следующего года", – сказал Серебренников в интервью изданию Minuti Di Recupero.

Напомним, Виктор перебрался в Аталанту еще 1 февраля за 700 тысяч евро, но официально дебютировал только 21 марта в матче против Вероны, выйдя на замену на последних минутах.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський