"Уверен, что игра со Швецией в исполнении Украины не будет плохой. После Австрии хуже уже не будет.

"Шведы – одна из самых слабых команд": Михайленко не уверен в выходе Украины в четвертьфинал Евро-2020

Если сравнивать с другими командами, соперник не из топ-сборных. Но в то же время слабых команд на Евро нет. Шведы показали в группе добротный футбол, в их составе качественные футболисты.

Думаю, что все считают шведов фаворитами, ведь мы вышли в плей-офф с тремя очками. Не могу определить причины, почему так получилось. Игра с Австрией не пошла, так бывает. Но хорошо, что уступили австрийцам только в один мяч, иначе бы точно не прошли дальше. Украинцы получили пощечину, хороший урок, поэтому ждем от команды ответную реакцию", – сказал Серебренников в комментарии Meta Ratings.

Напомним, матч против Швеции состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

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