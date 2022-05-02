Болгария, 28-й тур

Славия София – Черно Море – 1:1

Голы: Виячки, 77 – Сердюк, 56

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Украинский нападающий Евгений Сердюк продолжает удачные выступления за свою команду. В матче очередного тура наш соотечественник помог Черно Море завоевать ничью в поединке со Славией. Евгений после перерыва получил пас на ход на правом фланге, ворвался в штрафную и пробил в верхний угол ворот. К сожалению, Черно Море не удержало свои ворота на замке и пропустило в середине второго тайма, расписав боевую ничью 1:1.

Для Сердюка этот гол стал двенадцатым в 18-ти сыгранных матчах сезона. Кроме того, в его активе есть 2 ассиста. Украинец находится в тройке лучших бомбардиров чемпионата Болгарии.

Напомним, Черно Море попало в шестерку команд, борющихся за чемпионство и после 28-ми туров занимает с 46 очками пятую строчку. От третьего места, дающего право сыграть в квалификации Лиги конференций, команду отделяет три пункта.

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