Чемпионат Болгарии 2021/22, 21-й тур

Локомотив София – Черно Море – 0:3

Голы: Курер, 5, Сердюк, 29, 68

Удаление: Димитров, 16

Черно Море не испытал проблем в матче с Локомотивом. Курер на 5-й минуте открыл счет во встрече, а позже Сердюк стал главным героем встречи. На 29 минуте Евгений получил передачу, убежал от защитников и легко обыграл голкипера, после чего продемонстрировал надпись "Нет войне" и украинский флаг, которые были под футболкой.

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А на 68-й минуте Сердюк оформил дубль, оформив разгромную победу. Это позволило Черно Море подняться на 4 место, набрав 35 очков.

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