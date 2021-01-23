"Другие клубы тоже хотели его подписать, но сердце Месута было в наших руках. У него нет травм. Согласно правилам в Англии, он тренировался с первой командой, но не был в составе. Сейчас идет карантинный период. После этого мы подпишем контракт.

Озил подтвердил переход в Фенербахче

Мы ожидаем, что Озил проведет первую тренировку в воскресенье вечером. Не нам решать, когда он сыграет, решение остается за тренером. Возможно, постепенно он начнет выходить на поле через две недели. Если все пройдет хорошо, мы планируем заключить контракт во вторник (26 января - прим. "Футбол 24"), – приводит слова Коча Goal.

Напомним, 7,5 лет назад Арсенал приобрел немца у Реала за 47 млн евро. Хавбек провел за "канониров" 254 матча, отличился 44 голами и 77 ассистами. В текущем сезоне Озил не попал в заявку команды на один из турниров, а в последний раз выходил на поле в официальном матче еще 7 марта.

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