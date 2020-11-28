Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

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Также было установлено, что сердце Марадоны было увеличено вдвое, информирует издание Clarin. Такая аномалия вызвана дилатационной кардиомиопатией сердца, которая вызывает увеличение камер и может иметь несколько причин. Кроме этого, образцы мочи и крови, взятые при вскрытии, будут изучены в лаборатории на наличие алкоголя или других токсичных веществ.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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