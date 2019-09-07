Сербский нападающий Тедич станет игроком Манчестер Сити

Манчестер Сити достиг принципиальной договоренности с сербским клубом Чукарички о приобретении молодого игрока команды.

Команда нашего Александра Зинченко планирует пополниться нападающим Слободаном Тедичем. Соглашение должно состояться зимой, сообщает портал Manchester Evening News.

По данным издания, сумма трансфера составит £ 2,7 млн (около € 3 млн). Как отметил спортивный директор сербского клуба Ненад Миросавлевич, "горожане" следили за форвардом длительное время.

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"Он давно находился на радаре в Сити, скауты часто приезжали посмотреть на него. Были матчи, когда мы даже не знали об их присутствии на стадионе. Они видели все его игры, каждое движение. Это нормальная практика для одного из крупнейших клубов мира. Когда они официально связались с нами, мы легко и быстро договорились. Это соглашение является подтверждением того, что мы хорошо делаем свою работу, а также отличной рекламой Чукаричок и сербского футбола", – рассказал Миросавлевич.

Отмечается, что Тедич не сразу будет выступать за первую команду, а начнет работать вместе с игроками U23.

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