Сербский комментатор телеканала "Арена Спорт" проигнорировал имя полузащитника сборной Швейцарии в матче с Португалией (1:6).

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака оказался под большим давлением после матча с Сербией в групповом этапе ЧМ-2022. Во время той встречи полузащитник Арсенала провоцировал игроков сборной Сербии неприличными жестами, а после финального свистка надел на себя футболку резервного партнёра по команде Адема Яшари, чья фамилия ассоциируется с албанским националистом, который был командиром Армии освобождения Косова.

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За весь матч 1/8 финала ЧМ-2022 сербский комментатор ни разу не произнёс фамилию Джаки. В случаях, когда это было тяжело сделать, комментатор называл Джаку "капитаном сборной Швейцарии". Внимание на этот казус обратил депутат сербского парламента Шаип Камбери.

Похожим образом в сезоне 1995/96 комментатор Драгиша Чорсович проигнорировал фамилию боснийского форварда Барселоны Мехо Кодро. Даже когда Кодро забивал мадридскому Реалу, комментатор называл футболиста "игроком под девятым номером".

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