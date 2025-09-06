Латвия принимала Сербию в Риге, имея равенство с балканцами по очкам в группе К. В случае победы хозяева могли бы даже подняться на второе место – впрочем, в матче ожидаемо доминировали гости. Балтийцы свой единственный действительно опасный момент упустили еще на 7-й минуте, когда Варславанс пробивал с левого края штрафной после стандарта. Петрович парировал.

Всего латвийцы нанесли 6 ударов, наиграв на 0,31 ожидаемый гол. Сербия же набрала 20 выстрелов при 40 касаниях в штрафной площади соперника. Подопечные Драгана Стойковича достигли отметки в 1,32 xG, однако прошить голкипера оказалось очень сложно. Звиедрис выполнил 6 сейвов.

Впрочем, на старте встречи он еще не поймал кураж. Именно там хозяева и проиграли свой матч. На 12-й минуте балканцы открыли счет усилиями Влаховича, которому удался лонгшот низом под правую стойку. 0:1!

На 28-й же минуте Костич мог удвоить преимущество – Филип отметился очень красивым голом, получив заброску на левом краю штрафной и пробив с лета. Рикошетом от перекладины мяч зашел в ворота, однако лайнсмен заметил офсайд. Счет не изменился.

Сербия так и не смогла дожать Латвию, однако минимальную победу из Риги привезла. Теперь подопечные Драгана Стойковича занимают вторую позицию в группе К, опережая Албанию на три очка при игре в запасе. Лидером останутся Англия с 9 зачетными баллами.

