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Сербия – Украина: где смотреть матч отбора к Евро-2020

14:45 177 Читати українською
Сербия – Украина: где смотреть матч отбора к Евро-2020
Сербия – Украина: где смотреть матч отбора к Евро-2020 / УАФ

Сборная Украины встретится с Сербией в 10-м туре квалификации на чемпионат Европы-2020. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч отбора к Евро-2020 Сербия – Украина состоится 17 ноября в Белграде на стадионе Райко Митич. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

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Поединок Сербия – Украина онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканалах "Футбол 1" и ТРК Украина, начиная с 15:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что сборная Украины досрочно гарантировала себе первое место в группе В и выход в финальную часть чемпионата Европы-2020. Первый матч с Сербией завершился разгромом на Арене Львов – подопечные Андрея Шевченко отгрузили сопернику 5 голов, не пропустив ни одного.

В четверг команда Андрея Шевченко экспериментальным составом вырвала победу над Эстонией в товарищеском матче.

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Сборная Украины Сербия - Украина Сербия Сербия Украина Украина Евро-2020
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