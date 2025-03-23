Сборная Сербии в рамках решающего матча за элиту Лиги наций победила Австрию (2:0), удержав место в дивизионе А. Отчет читайте на "Футбол 24".

Сборная Сербии в рамках основного этапа Лиги наций заняла третье место в группе с Испанией, Данией и Швейцарией. Чтобы сохранить прописку в дивизионе А, балканцы должны были выиграть противостояние в плей-офф с Австрией. Выездной поединок они провели вничью (1:1).

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В ответном матче хозяева провалили первый тайм, нанеся всего три удара по воротам. Гости были активнее и острее – впрочем, открыть счет не смогли и они. А вот после перерыва сербы смогли перевернуть игру, шокировав соперника двумя голами. Максимович забил на 56-й минуте, а Влахович на 74-й, хотя засчитали только первый мяч.

Между этими эпизодами Траунер оставил австрийцев в меньшинстве. Сербия воспользовалась численным большинством, дожав подопечных Ральфа Рангника на 90-й минуте – Влахович таки забил чистый гол. 2:0, 3:1 по сумме двух матчей. Сербия отпраздновала победу и сохранение прописки в элите Лиги наций.

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