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Сербия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018

21 июня 13:24 338 Читати українською
Сербия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018
Сербия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018

Сербия и Швейцария встретятся в матче группового этапа чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Сербия – Швейцария состоится 22 июня на стадионе Калининград. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Сербия – Швейцария, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill отдают небольшое преимущество сербам. Коэффициент на победу команды Младена Крстаича составляет 2.80, а потенциальный триумф швейцарцев оценивается баллом 2.90. На ничью ставят 3.10. Аналогичные ставки принимают и букмекеры с Bet365.

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Bwin оценивает победу сербов коэффициентом 2.70, а на Швейцарию ставят 2.80. Ничейный итог игры оценивается баллом 3.10.

Отметим, что сборные Сербии и Швейцарии еще ни разу не встречались на футбольном поле, поэтому в Калиниграде их ожидает дебютное противостояние.

ЧМ-2018 2 тур

Сербия - Швейцария: Пятница 22 июня 2018

Сербия
до матча
3
час
:
40
мин
Швейцария
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ЧМ 2018 Сербия - Швейцария Швейцария Швейцария Сербия Сербия
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