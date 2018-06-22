Сербия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018

Сербия и Швейцария встретятся в матче группового этапа чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Сербия – Швейцария состоится 22 июня на стадионе Калининград. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бразилия – Коста-Рика: прогноз на матч ЧМ-2018

Сербия – Швейцария, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill отдают небольшое преимущество сербам. Коэффициент на победу команды Младена Крстаича составляет 2.80, а потенциальный триумф швейцарцев оценивается баллом 2.90. На ничью ставят 3.10. Аналогичные ставки принимают и букмекеры с Bet365.

Моуринью: Швейцарии было достаточно всего одного рывка, чтобы создать сенсацию

Bwin оценивает победу сербов коэффициентом 2.70, а на Швейцарию ставят 2.80. Ничейный итог игры оценивается баллом 3.10.

Отметим, что сборные Сербии и Швейцарии еще ни разу не встречались на футбольном поле, поэтому в Калиниграде их ожидает дебютное противостояние.