Сербия – Швейцария: анонс матча ЧМ-2018

Збірні Сербії та Швейцарії зустрінуться у матчі другого туру чемпіонату світу-2018 у групі С. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Сербия – Швейцария

22 июня, 21:00, Калининград, "Калининград Арена"

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

В группе Е ситуация очень запутанная, однако в случае поражения расклад для швейцарцев будет выглядеть наиболее критично – они отстанут от сербов на пять очков и, вероятно, отстанут на три от бразильцев. В таком случае Швейцарии в последнем туре придется громить Коста-Рику и надеяться на победу Сербии над Бразилией – вариант не то, чтобы фантастический, однако очень маловероятный. Балканцы могут впервые в истории выйти в 1/8 финала чемпионата мира, однако вряд ли они хотят решать такую задачу в матче против гипотетического победителя турнира, когда можно выйти в плей-офф после победы над Швейцарией.

Сербия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018

Сборная Сербии в первом туре чемпионата мира-2018 добыла тяжелую, но справедливую победу над Коста-Рикой (1:0). Можно сказать, что подопечные Младена Крстаича реализовали преимущество в классе, ведь лидеры его команды играют в топовых клубах Европы – например, гол шедевральным выстрелом со штрафного забил защитник Ромы Александр Коларов. Мало кому из нынешнего состава их соперников повезло играть в манчестерах и фиорентинах – и уж точно никто из них не имеет ценник в 150 миллионов евро, как у Милинковича-Савича. Именно на звёзд сборной Сербии и ляжет основной груз этой игры против швейцарцев.

Александр Митрович, Александр Коларов, Адем Льяич, Сергей Мининкович-Савич и Неманья Матич

Швейцария, в принципе, никогда не была звёздной, однако традиционно продуманная организация игры и сбалансированность состава позволяют ей выступать гораздо успешнее сербов. В матче против Бразилии Швейцария сумела перестроиться и переломить ход проигрышной игры за счёт правильных тактических решений, опыта исполнителей и жесткости – а остановить Бразилию, казалось, смогут разве что в финале. Швейцарцев трудно просчитать – это команда, которая лучше всех подстраивается под соперника, поэтому их противостояние с сербами будет, в первую очередь, тренерским. Кто переимпровизирует и перехитрит своего визави – тот и победит.

Превью ЧМ-2018, группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия - все, что нужно знать

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды впервые встретятся в очном матче – до этого они ни разу не играли друг против друга.

2. Сборная Швейцарии только четыре раза в истории не выходила из группы на чемпионате мира. Последний раз это было в 2010 году.

3. Сборная Сербии восемь лет не принимала участие в крупных турнирах. Последний раз она выступала на чемпионате мира-2010, где заняла четвертое место в группе.

4. Сборная Сербии на чемпионатах мира ни разу не выходила из группы. Сербы играли в 1/8 финала ЧМ-1998, однако тогда они выступали под флагом Югославии.

Кадровая ситуация

Владимир Петкович – главный тренер сборной Швейцарии

Травмированных или дисквалифицированных игроков в составе обеих сборных пока нет, хотя после их очной игры такие могут появиться – швейцарцы очень жёсткие, а сербы - слишком эмоциональны. Тем не менее, пока что Младен Крстаич и Владимир Петкович располагают полным набором футболистов – вот только вряд ли они станут что-то менять в составе по сравнению с первым туром. Их команды имеют достаточную глубину, однако это не те сборные, о которых можно сказать, что у них две основы.

Ориентировочные составы на матч Сербия – Швейцария

Сербия: Стойкович, Д. Тошич, Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, Льяич, Митрович

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджы, Шер, Лихштайнер, Джака, Бехрами, Цубер, Джемаили, Шакири, Сеферович

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обе сборные имеют свои козыри и недостатки, с которыми и против которых можно играть. Сербы более звёздные и агрессивны, швейцарцы - более опытны и тактически подкованы. Больше всего в таких матчах решают мотивация, жесткость, стандарты и умение использовать полумоменты – однако в этих компонентах Сербия и Швейцария абсолютно равны друг другу.

Коларов – первый серб за 20 лет, который забил прямым ударом со штрафного на ЧМ