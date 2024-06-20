Сборная Словении в 1-м туре Евро-2024 расписала ничью с Данией, а сербы проиграли англичанам. Пока трудно спрогнозировать, как эти результаты скажутся на шансах балканцев выйти в плей-офф, но делить очки они не желали. Обе славянские команды понимали, что в личной встрече обязательно надо играть на победу.

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Впрочем, в первые 35 минут на поле было скучно. Сербия больше работала с мячом, в то время как Словения сосредоточилась на контратаках, однако моментов возникало мало. Словенцы на этом отрезке имели только одну острую возможность – Млакар ворвался на правый край штрафной и пробил в ближний угол. Райкович парировал.

Сербы отвечали подачами. Одну довольно плотным ударом головой замкнул Влахович, но мяч полетел по центру. Без проблем для Облака. В другом эпизоде Митрович на дальней штанге замыкал угловой – с минимального расстояния Александр в ворота не попал.

Значительно интереснее стало перед перерывом, когда пошла игра на встречных курсах. Так, на 37-й минуте счет могли открывать номинальные госпари. Елшник пробил из-за пределов штрафной и попал в защитника, подхватил отскок и влетел на правый край штрафной площади. Мощный удар оттуда летел в ближнюю девятку, однако подопечных Драгана Стойковича спасла стойка – Шешко же на добивании запустил сферу на трибуны.

Сербия ответила на 41-й очередным кроссом, который Влахович сбросил на Митровича. Александр продавил Карничника и выстрелил с левого угла вратарской, однако Облак спас Словению! Еще через две минуты Лукич расстреливал ворота с близкого расстояния, воспользовавшись удачным отскоком – в последний момент удар накрыли!

В конце концов, команды отправились отдыхать при нулях на табло. Счет не устраивал обоих. Драган Стойкович в раздевалке решил заменить Младеновича, выпустив Гачиновича, а вот Матьяж Кек обошелся без перестановок.

И зря. В начале второго тайма сборная Сербии существенно прибавила. Контратак у Словении стало меньше, а неприятных моментов в ее штрафной стало больше. В частности, уже через минуту после перерыва Митрович принял классный пас с правого фланга, обыгрался с Тадичем и пробил из пределов штрафной – Облак парировал!

Еще через две минуты Бийол едва не срезал прострел в собственные ворота. Мяч прошел рядом с девяткой. После этого случилось несколько неприятных кроссов, а на 65-й минуте Митрович бахнул с дистанции над перекладиной. Словом, сербы давили – впрочем, в середине второго тайма игра уже стала выравниваться. Словения начала отвечать.

Определенный перелом в матче был обозначен на 58-й минуте, когда Шешко выстрелил с дистанции под перекладину. Райкович выполнил блестящий сейв. После этого подопечные Матьяжа Кека провели несколько хороших контрвыпадов без завершения. Драган Стойкович на этом фоне решил освежить атаку – Влаховича и Лукича на 64-й минуте заменили Йович и Милинкович-Савич.

И именно Милинкович-Савич стал соавтором гола Словении на 69-й минуте. Карничник отобрал мяч на своей половине и разогнал контратаку, завершив свой слалом переводом на левый фланг. Сам Жан побежал открываться на дальнюю штангу, где и замкнул прострел Элшника – никто не перехватил мяч, а конкретно с Карничником недоиграл Милинкович-Савич. 1:0!

Сборная Сербии достаточно быстро могла отыграться. Уже на 72-й минуте Митрович принял кросс с правого фланга, пробив метров с 13-ти. Мяч срикошетил от защитника и полетел в ворота, однако попал в перекладину!

Матьяж Кек тут же прибегнул к заменам, но не в обороне – он освежил позиции форварда и вингера, выпустив Випотника и экс-динамовца Вербича вместо Шешко и Стояновича. Этот ход работал довольно неплохо. Словенцы тревожили контратаками, а вот у сербов после перекладины мало что получалось.

Был удар Самарджича из-за пределов штрафной (мимо правой стойки). Было несколько неприятных кроссов и перспективный удар Илича, который заблокировали. Сербам критически не хватало идей. Более 20 минут они только загружали подачи и лонгболы. Моментов не возникало до последних секунд.

Впрочем, постоянные забросы принесли угловой на 5-й компенсированной минуте (из пяти). И именно он стал роковым для Словении. Таки сработали замены Драгана Стойковича – Илич подал, а Йович замкнул головой. Борьбу Луке проиграл Карничник. 1:1!

Таким образом, сборная Словении вместо лидерства в группе С осталась второй с двумя очками в активе. Сербия имеет один зачетный балл – как и Дания. Матч против англичан скандинавы проведут в 19:00 по киевскому времени.

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