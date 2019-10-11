Сербия на последних минутах вырвала победу в спарринге над Парагваем

Сборная Сербии одержала трудную победу над Парагваем в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Сербия – Парагвай – 1:0

Гол: Митрович, 90

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

Вчера, 10 октября, в Крушеваце сборная Сербии в товарищеском поединке принимала национальную команду Парагвая. Матч проходил в равной борьбе, ни одному сопернику не удавалось завладеть тотальным преимуществом.

Добавим, что с 53-й минуты хозяева поля действовали в большинстве после удаления Мигеля Альмирона. Однако воспользоваться преимуществом сербы смогли лишь в конце встречи, когда Александар Митрович выпрыгнул выше всех в штрафной соперника и забил победный мяч.

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Отметим, что именно против Сербии сборная Украины сыграет заключительный поединок отбора к Евро-2020. Встреча состоится 17 ноября в Белграде.