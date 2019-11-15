Гол форварда Динамо в видеообзоре матча Сербия – Люксембург – 3:2

Сербия принимала Люксембург в матче 9 тура отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Сербия – Люксембург.

Уже в первой половине игры сербы обеспечили себе удобный гандикап в два мяча.

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После перерыва интригу в поединок внес форвард Люксембурга и киевского Динамо Жерсон Родригес, благодаря своему голу. До финального свистка, который зафиксировал победу хозяев, команды еще успели обменяться голами.

Сербы еще сохраняют призрачные шансы на выход из группы. Чтобы попасть в финальную часть турнира им нужно 17 ноября преодолеть Украину и ожидать осечку Португалии в матче с Люксембургом.

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