Сербия – Люксембург: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 с участием Жерсона Родригеса и Тима Халля

В рамках матча отбора к чемпионату Европы-2020 сборная Сербии принимает Люксембург. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 9-го тура отбора к Евро-2020 Сербия – Люксембург началась в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на видеосервисе "OLL.TV", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Сербия проведет ближайший матч без зрителей – УЕФА отклонил апелляцию соперника сборной Украины

Стартовые составы

Сербия: Дмитрович – Ник. Максимович, Миленкович, Младенович, Коларов – Миливоевич, Нем. Максимович – Милинкович-Савич, Тадич, Льяич – Митрович

Запасные: Райкович, Роцков, Милетич, Спаич, Радоньич, Гудель, Милунович, Гачинович, Лукич, Джуричич, Деспотович

Люксембург: Морис – Янс, Шано, Жерсон, Халль, Карлсон – Родригес, Филиппс, О. Тилль, В. Тилль – Девилль

Запасные: Шон, Кабрал, Мальже, Селимович, Мартинс, Да Мота, Бенси, Синани, Бонерт, Скендерович, Тюрпель, Жоашим

Украина заставляет Португалию нервничать, история для Финляндии и битвы за жизнь – фишки финальных туров отбора Евро-2020