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Сербия – Люксембург: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 с участием Жерсона Родригеса и Тима Халля

21:40 254 Читати українською
Сербия – Люксембург: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 с участием Жерсона Родригеса и Тима Халля
Сербия – Люксембург: стартовые составы на матч отбора Евро-2020

В рамках матча отбора к чемпионату Европы-2020 сборная Сербии принимает Люксембург. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

11’ Александар Митрович
43’ Александар Митрович
 
Жерсон Родригес 54’
11’ Александар Митрович
43’ Александар Митрович
54’ Жерсон Родригес

Матч 9-го тура отбора к Евро-2020 Сербия – Люксембург началась в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на видеосервисе "OLL.TV", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Сербия: Дмитрович – Ник. Максимович, Миленкович, Младенович, Коларов – Миливоевич, Нем. Максимович – Милинкович-Савич, Тадич, Льяич – Митрович

Запасные: Райкович, Роцков, Милетич, Спаич, Радоньич, Гудель, Милунович, Гачинович, Лукич, Джуричич, Деспотович

Люксембург: Морис – Янс, Шано, Жерсон, Халль, Карлсон – Родригес, Филиппс, О. Тилль, В. Тилль – Девилль

Запасные: Шон, Кабрал, Мальже, Селимович, Мартинс, Да Мота, Бенси, Синани, Бонерт, Скендерович, Тюрпель, Жоашим

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Евро-2020 Сербия Сербия Люксембург Люксембург Сербия - Люксембург
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