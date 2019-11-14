Сербия – Люксембург: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 с участием Жерсона Родригеса и Тима Халля

В рамках матча отбора к чемпионату Европы-2020 сборная Сербии принимает Люксембург. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 9-го тура отбора к Евро-2020 Сербия – Люксембург началась в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на видеосервисе "OLL.TV", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Сербия: Дмитрович – Ник. Максимович, Миленкович, Младенович, Коларов – Миливоевич, Нем. Максимович – Милинкович-Савич, Тадич, Льяич – Митрович
Запасные: Райкович, Роцков, Милетич, Спаич, Радоньич, Гудель, Милунович, Гачинович, Лукич, Джуричич, Деспотович
Люксембург: Морис – Янс, Шано, Жерсон, Халль, Карлсон – Родригес, Филиппс, О. Тилль, В. Тилль – Девилль
Запасные: Шон, Кабрал, Мальже, Селимович, Мартинс, Да Мота, Бенси, Синани, Бонерт, Скендерович, Тюрпель, Жоашим
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