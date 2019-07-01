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Сербия близка к назначению тренера, которого со скандалом уволили из сборной Черногории

06:00 12 Читати українською
Сербия близка к назначению тренера, которого со скандалом уволили из сборной Черногории
Любиша Тумбакович / Фото ФФЧ

Сборная Сербии нашла замену Младену Крстаичу, которого уволили после провала в матче с Украиной.

Балканцы близки к назначению Любиши Тумбаковича на должность главного тренера, сообщает Republika.

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Сербский специалист подпишет контракт сроком на 2,5 года. Ожидается, что официально о его приходе объявят уже в ближайшую неделю. С предыдущего места работы, сборной Черногории, Тумбаковича уволили с громким скандалом. 66-летний наставник отказался играть против Косово, с которым у его родной Сербии крайне напряженные отношения.

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Напомним, "белые орлы" занимают третью строчку группы В, имея в своем активе четыре пункта после трех матчей.

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Теги
Черногория Черногория Сербия Сербия Евро-2020 Любиша Тумбакович Любиша Тумбакович
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