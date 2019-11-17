Сербия – Украина: Васильков рассказал о безумной мотивацию в сборной

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Николай Васильков поделился впечатлениями от стадиона в Белграде и поведал о настроении в сборной Украины перед матчем с Сербией.

"Очень интересный стадион... Для того чтобы попасть из раздевалки на пресс-конферецию, надо проехать машиной или спуститься длинным туннелем, а затем подняться "потемкинской лестницей" на второй этаж этого стадиона. Все здесь продумано (смеется – прим.). А так вот, в общем, если остальные брать – мне все нравится. Цвета стадиона приглушенные, не откровенно красные, а розовые, такие теплые. Все здесь сделано для того, чтобы получить эстетическое удовольствие, чтобы глаза отдохнули от компьютера здесь, на стадионе.

Сербия – Украина: "сине-желтые" совершили традиционную предматчевую прогулку

Команда вчера прогулялась по левой стороне реки Сава и ажиотажа не было. Никто особо не подбегал и не просил автографы. На нас никто не обратил особого внимания.

Сербы могут еще пройти черз сито Лиги наций, поэтому у них после нашего матча точно не опустятся руки. И реванш, и мотивация играть дальше и доказывать тренеру свою профпригодность... Очень гибкой сейчас стала эта система – и европейская квалификация, и система Лиги наций, поэтому здесь почти все до последнего не знают своей судьбы. Все, кроме сборной Украины. Мы не знаем только из какой корзины будем жеребится.

Сербия – Украина: Федецкий дал несколько советов игрокам "сине-желтых"

Матч возможно и теряет для нас турнирное значение, но игроки очень переживают. Например, Зинченко очень волнуется: он сейчас в Манчестере и работает за троих. Созвонились со Степаненко, я сказал ему, что он все пропустил – и у Малиновского ребенок родился, и Цыганкову 22 года – Тарас взмахнул слезу и сказал, что ему очень жаль, что он не с нами. Это означает, что мотивация у всех, даже тех, кто сейчас не на сборах, запредельная", – рассказал Васильков в интервью YouTube-каналу УАФ.

Напомним, уже сегодня, 17 ноября, сборная Украины на выезде встретится с командой Сербии. Начало матча в 16:00.

"Сиджу на балконі, дзвонить англійський номер – "Шева?!": прес-аташе Шевченка – про закулісся збірної і перехід у Мілан