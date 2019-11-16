toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 УКРАИНА U-21 - ДАНИЯ U-21

Сербия – Украина: "сине-желтые" совершили традиционную предматчевую прогулку

16:19 20 Читати українською
Сербия – Украина: "сине-желтые" совершили традиционную предматчевую прогулку
Тренерский штаб сборной Украины / УАФ

Тренерский штаб национальной команды и игроки сборной совершили прогулку Белградом.

 

Футболисты национальной сборной Украины под наблюдением Андрея Шевченко и его помощников поддержали предматчевую традицию и прогулялись столицей Сербии – Белградом. После путешествия команда вернулась к своему месту расположения. Уже вскоре, в 17:00 главный наставник "сине-желтых" даст обязательную пресс-конференцию.

Сербия – Украина: Федецкий дал несколько советов игрокам "сине-желтых"

Напомним, уже завтра, 17 ноября, сборная Украины сыграет свой последний матч в этом году – в рамках отбора к Евро-2020 украинцы встретятся с Сербией. Начало матча в 16:00.

Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу

blog_ava
"Сам закрой рот!" – Тите поставил на место зарвавшегося Месси
11:02
616
Теги
Сборная Украины Сербия - Украина Сербия Сербия Украина Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
9
мин
Северная Ирландия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук