Сербия – Украина: "сине-желтые" совершили традиционную предматчевую прогулку

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Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу
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"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболіОвертайм — 12:00 304
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Испания поиздевалась над Мальтой, Италия с историческим рекордом завершила отбор, а Финляндия вышла на Евро-2020Евро-2020 — 15 нояб 798
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Украина U-21 – Дания U-21: послематчевая пресс-конференция Руслана РотаняСборная Украины U-21 — 15 нояб 429
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Павелко и следственная комиссия о коррупции в УАФ: ее создали голосами "Слуги народа" и ОПЗЖ, Суркис воздержалсяСборная Украины — 15 нояб 510