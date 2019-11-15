Сербия – Украина: Шабанов может пропустить матч

Защитник сборной Украины и киевского Динамо Артем Шабанов оценил свое состояние после повреждения в спарринге против Эстонии.

"Со мной все в порядке, нечего рассказывать, спасибо за заботу. Меня действительно собирались менять. Но врачам удалось снять отек, и я смог продолжить игру.

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Возможно, со стороны и показалось, что удар был достаточно болезненным, но на самом деле все обошлось, отек уже почти полностью спал, осталась только гематома, которая впоследствии тоже пройдет – нужно просто подождать. Что касается следующего матча сборной с Сербией, пока не знаю, возьму ли в нем участие. Тренеры еще ничего не говорили по этому поводу, поэтому посмотрим", – рассказал Шабанов в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, матч отбора к Евро-2020 Сербия – Украина состоится 17 ноября в Белграде на стадионе Райко Митич. Начало игры в 16:00 по киевскому времени.

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