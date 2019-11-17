Сербия – Украина: Пятов рассказал, мог ли спасти в моментах с пропущенными голами

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов считает ничью с Сербией справедливым результатом матча отбора к Евро-2020.

Украина спасла ничью в Белграде, забив гол в ворота Сербии в компенсированное ко второму тайму время. По мнению капитана "сине-желтых" Андрея Пятова, такой результат является справедливым, но команда Шевченко могла взять и 3 очка.

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"Думаю, мы могли сегодня и выиграть. При счете 1:1 у нас были моменты. Тот же Руслан Малиновский мог ударом с лета порвать сетку, как он это любит. Но мяч свалился с ноги. У Сербии ведь тоже хорошая команда, они хотели выиграть. Но в результате мы тоже не проиграли. Вышла боевая ничья. По всем показателям она закономерна.

Мог ли спасти при пропущенных голах? Всегда есть шанс, но так получилось. Теперь нас ждет подготовка к Евро. Мы в марте еще соберемся, разберем последние игры и будем сосредоточено готовиться к финальной части чемпионата Европы", – передает слова Пятова Sportarena.

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