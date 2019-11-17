toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Сербия – Украина: Пятов рассказал, мог ли спасти в моментах с пропущенными голами

22:30 92 Читати українською
Сербия – Украина: Пятов рассказал, мог ли спасти в моментах с пропущенными голами
Андрей Пятов в матче Сербия – Украина

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов считает ничью с Сербией справедливым результатом матча отбора к Евро-2020.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

Украина спасла ничью в Белграде, забив гол в ворота Сербии в компенсированное ко второму тайму время. По мнению капитана "сине-желтых" Андрея Пятова, такой результат является справедливым, но команда Шевченко могла взять и 3 очка.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

"Думаю, мы могли сегодня и выиграть. При счете 1:1 у нас были моменты. Тот же Руслан Малиновский мог ударом с лета порвать сетку, как он это любит. Но мяч свалился с ноги. У Сербии ведь тоже хорошая команда, они хотели выиграть. Но в результате мы тоже не проиграли. Вышла боевая ничья. По всем показателям она закономерна.

Мог ли спасти при пропущенных голах? Всегда есть шанс, но так получилось. Теперь нас ждет подготовка к Евро. Мы в марте еще соберемся, разберем последние игры и будем сосредоточено готовиться к финальной части чемпионата Европы", – передает слова Пятова Sportarena.

"Второй матч сборной под счастливой звездой", или О чем будуть писать итальянские газеты: реакция соцсетей на Сербия – Украина

blog_ava
Уткин пообещал Вацко, что Россия отомстит Украине на Евро-2020
15:32
1153
Теги
Евро-2020 Сербия - Украина Украина Украина Сборная Украины Андрей Пятов Андрей Пятов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
27
мин
Аргентина
21:15
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук