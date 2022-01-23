Поединок Сербия – Украина стартовал в Амстердаме в 15.30 по Киеву. Это второй тур группы А – в стартовом матче подопечные Александра Косенко сенсационно проиграли Нидерландам (2:3), а сербы уступили Португалии (2:4). До начала турнира наша команда считалась одним из фаворитов, а теперь рискует вылететь уже по итогам группового этапа.

Сегодня украинцам нужно побеждать, чтобы надеяться на выход в плей-офф, ведь в последнем туре "сине-желтые" сыграют против мощной Португалии – действующего чемпиона Европы. При этом желательно выиграть у балканцев с как можно большим счетом, ведь при одинаковом количестве очков будут учитываться показатели в личных встречах. Соответственно, поражение от Сербии будет означать досрочный вылет украинцев.

Украина сенсационно проиграла Нидерландам в стартовом матче футзального Евро-2022

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Украина – постоянный участник футзальных чемпионатов Европы. Мы дважды играли в финале Евро (2001 и 2003), а на пяти предыдущих турнирах доходили до четвертьфинала. В обоих предыдущих матчах с сербами на чемпионатах Европы "сине-желтые" уступали. Впервые – на групповом этапе Евро-2007, затем – в четвертьфинале Евро-2016.