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Сербия – Украина: на матч продано менее 10 тысяч билетов

09:50 14 Читати українською
Сербия – Украина: на матч продано менее 10 тысяч билетов
Сербия – Украина / Фото из открытых источников

Особого ажиотажа вокруг заключительного матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Сербии и Украины не наблюдается.

 

Решающий матч сборной Сербии в группе В против "сине-желтых" не вызвал чрезвычайного интереса у болельщиков, сообщает Динамомания.

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"Сборной здесь будет непросто. Хотя, по нашей информации, не так живо продаются билеты. Около 7 тысяч только продано. И это странно, потому что мы знаем, что сербы – ребята горячие, и все ожидают безумной атмосферы. Посмотрим, как оно будет", – рассказал пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

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К слову, стадион им. Райко Митича, на котором пройдет игра, открыли 1 сентября 1963 года и он способен вместить более 55 000 болельщиков. Неофициальное название футбольной арены – "Малая Маракана" и она служит домашним стадионом клуба Црвена Звезда.

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Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020
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Сербия Сербия Украина Украина Сборная Украины Александр Глывинский Евро-2020 Сербия - Украина
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