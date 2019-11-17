Сербия – Украина: Малиновский рассказал, что может стать секретом успеха "сине-желтых"

Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины поделился ожиданиями от матча последнего тура отборочного турнира Евро-2020 против Сербии.

"На Евро уже попали, поэтому готовимся к матчу с Сербией. Нужно провести его раскованно, с максимальной концентрацией, показать наш лучший футбол. Думаю, тот футбол, в который мы играли, нужно перенести на этот матч и постараться взять очки для рейтинга и жеребьевки.

Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020

Обидно так проигрывать (Сербия в первом матче во Львове уступила сборной Украины со счетом 0:5 – прим.), они постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Дома играют последний матч, тоже ничего не теряют, постараются показать свой максимум. Они пойдут вперед с первых минут, но мы должны очень правильно сыграть в обороне.

Езерский: От игры сборной мы "пели, прыгали, смеялись и плакали"

Нужно действовать очень компактно, не давать им зоны между линиями для их фланговых футболистов. Нужно постараться в атаке максимально быстро перемещать мяч, быстрые передачи, хорошее движение с хорошей реализацией", – сказал Малиновский в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, уже через несколько часов наши ребята в Белграде сойдутся в непростом матче со сборной Сербии. Начало игры в 16:00 по киевскому времени.

Сербия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко