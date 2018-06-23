Сербия – Швейцария: послематчевая пресс-конференция Владимира Петковича

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал победу 2:1 над Сербией во 2 туре чемпионата мира 2018.

"Я истощён эмоционально, игра была очень интересная. Когда мы отставали в счёте, нам было сложно. Во втором тайме мы догнали и после первого забитого гола я был в восторге. После первого тайма не многие верили, что мы можем развернуть эту игру.

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Что касается жестов после голов, то я вчера говорил, что нам нельзя смешивать спорт и политику. Спорт объединяет людей, а вы подливаете масла в огонь. Давайте не будем забывать, что спорт — это красивая игра. Мы не хотим вмешивать спорт в политику. Это не только моё мнение, но это мнение всей нашей сборной, федерации, страны и всего футбольного мира. Мы не должны уделять внимание этим моментам не только на игровом поле, но и за его пределами", – цитирует Петковича Чемпионат.

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