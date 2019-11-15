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Сербия – Люксембург: видео гола Жерсона Родригеса

00:04 59 Читати українською
Сербия – Люксембург: видео гола Жерсона Родригеса
Жерсон Родригес / Photo Julien Garroy

Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес отличился забитым голом в ворота сербов.

11’ Александар Митрович
43’ Александар Митрович
70’ Неманья Радоньич
 
Жерсон Родригес 54’
Давид Тюрпель 75’
11’ Александар Митрович
43’ Александар Митрович
54’ Жерсон Родригес
70’ Неманья Радоньич
75’ Давид Тюрпель

"Динамовец" Жерсон Родригес отличился забитым голом в ворота сборной Сербии в матче отбора к Евро-2020.

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Нападающий принял фланговую передачу, развернулся и пробил в ближний угол без шансов для Дмитровича.

Добавим, что этот гол не помог сборной Люксембурга, ведь сербы удержали победу (3:2).

Евро-2020: Сербия удержала тяжёлую победу над Люксембургом – один из пяти голов в матче забил Жерсон Родригес

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Теги
Евро-2020 Видеоновости Жерсон Родригес Жерсон Родригес Сербия Сербия Люксембург Люксембург Сербия - Люксембург
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