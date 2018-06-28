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Сербия – Бразилия: послематчевая пресс-конференция Тите

00:53 1 Читати українською
Сербия – Бразилия: послематчевая пресс-конференция Тите
Тите / Фото: соцсети

Наставник сборной Бразилии Тите поделился впечатлениями от матча против Сербии.

"Марсело играл 12 минут. Если бы у нас не было подготовки, то это бы отразилось.

Сербия – Бразилия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Сербы очень сильны физически. Им нельзя было позволять получать мяч в нашей штрафной площадке.

Мексика в 1/8 финала? Мы в самолете начнем анализировать соперника. Хотя мы и раньше начали изучать, с кем можем сыграть в 1/8 финала. На самом деле просматривали все сборные, которые выступают на ЧМ-2018", – цитирует Тите Чемпионат.

ЧМ-2018 Сербия – Бразилия: уверенная победа пентакампеонов над европейцами

ЧМ 20183 тур

Сербия - Бразилия: Среда 27 июня 2018

Сербия
Матч окончен
0 : 2
Бразилия
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Бразилия Бразилия ЧМ 2018 Тите Тите Сербия - Бразилия
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