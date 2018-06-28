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Сербия – Бразилия: послематчевая пресс-конференция Младена Крстаича

27 июня 23:57 18 Читати українською
Сербия – Бразилия: послематчевая пресс-конференция Младена Крстаича
Младен Крстаич / Фото из соцсетей

Наставник сборной Сербии Младен Крстаич поделился впечатлениями после поражения в матче против Бразилии (0:2).

"Поздравляю Бразилию с заслуженной победой. Спасибо нашим игрокам за все, что они делали – они отдали все, что могли.

Мы неплохо начали, возможно, играли даже лучше Бразилии. Но в такие моменты важно не терять концентрацию. После перерыва у нас были шансы сравнять счет, но мы их потеряли. В такие моменты многое решает исполнительское мастерство. Мы рисковали, но, к сожалению, не смогли сравнять.

Сербия – Бразилия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Еще раз: поздравляю Бразилию. Они – один из главных фаворитов ЧМ", – цитирует Крстаича издание Sport24.

Напомним, после последнего матча группового этапа ЧМ-2018 сборная Сербии заняла третье место в группе и покидает турнир.

ЧМ 20183 тур

Сербия - Бразилия: Среда 27 июня 2018

Сербия
Матч окончен
0 : 2
Бразилия
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Теги
ЧМ 2018 Сербия - Бразилия Сербия Сербия Чемпионат мира-2018 Младен Крстаич Младен Крстаич
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