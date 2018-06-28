Сербия – Бразилия: послематчевая пресс-конференция Младена Крстаича

Наставник сборной Сербии Младен Крстаич поделился впечатлениями после поражения в матче против Бразилии (0:2).

"Поздравляю Бразилию с заслуженной победой. Спасибо нашим игрокам за все, что они делали – они отдали все, что могли.

Мы неплохо начали, возможно, играли даже лучше Бразилии. Но в такие моменты важно не терять концентрацию. После перерыва у нас были шансы сравнять счет, но мы их потеряли. В такие моменты многое решает исполнительское мастерство. Мы рисковали, но, к сожалению, не смогли сравнять.

Сербия – Бразилия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Еще раз: поздравляю Бразилию. Они – один из главных фаворитов ЧМ", – цитирует Крстаича издание Sport24.

Напомним, после последнего матча группового этапа ЧМ-2018 сборная Сербии заняла третье место в группе и покидает турнир.