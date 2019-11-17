Сербия – Украина: УЕФА обязал команды выйти из раздевалок за 10 минут до начала матча

Интересная особенность стадиона имени Райко Митича заставит команды заблаговременно выйти на футбольное поле.

УЕФА выдал особую инструкцию-просьбу на матч между сборными Сербии и Украины, сообщает УАФ. Союз европейских футбольных ассоциаций обязал обе команды выйти из своих раздевалок не позднее чем за 10 минут до начала поединка.

Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020

Причина такого решения – особая конструкция стадиона имени Райко Митича: для того чтобы попасть из раздевалки на футбольное поле, надо проехать машиной или пройтись длинным тоннелем.

Сербия – Украина: хозяева перед матчем с командой Шевченко опасаются провокаций собственных фанатов

К слову, стадион им. Райко Митича, на котором пройдет игра, открыли 1 сентября 1963 года и он способен вместить более 55 000 болельщиков. Неофициальное название футбольной арены – "Малая Маракана" и она служит домашним стадионом клуба Црвена Звезда.

Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу