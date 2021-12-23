"Как мне отреагировать? "Сепаратист, едь в свою ДНР", – я в Донецке не был с 2014 года. Для меня это больная тема. Я не могу пройти мимо, я такой человек. Как я буду такое слушать?

Полиция открыла уголовное производство по делу Селезнева – дело перенесли из Киева в Ужгород

Угрозы "отбить голову фанату"? В Харькове тоже – маленький провокатор начинает меня оскорблять. Я сказал: "Выйди и скажи сюда, что ты там прячешься". Мне тоже досадно. Я какой-то след в футболе оставил. Понятно, что я не могу на всех реагировать, но так тоже не нужно делать", – рассказал Селезнев в программе Yellow на YouTube.

Напомним, Евгений в текущем сезоне попал в большое количество конфликтов. Последний из них – с журналистом Андреем Сенькивым – может иметь серьезные последствия, ведь полиция открыла уголовное производство по этому делу.

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